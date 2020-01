Tuchel, parole al miele per Icardi: “Calciatore impressionante, lavora anche per la squadra”

Dopo aver lasciato l’Inter al gong della chiusura del calciomercato estivo dopo una stagione a dir poco travagliata, l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi si è ritrovato in Francia, con la maglia del Paris Saint Germain. Il bomber argentino ha già siglato 17 reti in 19 presenze, ed è reduce da una tripletta nella gara di coppa contro il Saint Etienne. Già beniamino dei tifosi parigini, Icardi è molto apprezzato anche dall’allenatore Thomas Tuchel, che in conferenza stampa ha espresso parole al miele per lui: “Non è il momento di parlare del suo prezzo, ma onestamente, sono molto colpito dal ragazzo. Già dal primo incontro ho capito che è super professionale e affidabile. Capisce il calcio tattico di alto livello. Sa lavorare anche sulla difensiva ed è molto efficace. Colpisce di lui anche il modo in cui lavora per la squadra e il modo in cui rispetta i suoi spazi in campo, è davvero impressionante. Sono molto contento di lui “, afferma il tecnico del club parigino.” Il riscatto sembra sempre più probabile, anche se dipenderà molto dalla volontà di Icardi e famiglia.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!