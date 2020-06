UFFICIALE – Champions ed Europa League, via alle Final Eight. Confermata gara secca per Inter-Getafe

Dopo le anticipazioni circolate negli ultimi giorni, ora è arrivata anche l’ufficialità: Champions League ed Europa League si concluderanno mediante le Final Eight. Per la prima si svolgeranno in quel di Lisbona, Porto e Guimaraes, in Portogallo, dal 12 al 23 agosto, mentre per la seconda in Germania (più precisamente in Colonia, Dusseldorf, Gelsenkirchen e Duisburg) nello stesso periodo. Slittano, quindi, i luoghi delle prossime finali: la città di Istanbul organizzerà quella del 2021, ed in seguito, a cascata, San Pietroburgo-2022, Monaco di Baviera-2023 e Londra-2024.

Champions ed Europa League, via alle Final Eight: i dettagli

Confermate, poi, le gare secche per Inter-Getafe e Roma-Siviglia, in programma tra i 5 ed il 6 agosto. La Supercoppa Europea 2020 si giocherà a Budapest il 24 settembre, con la conferma delle altre sedi delle edizioni successive. Tra il 16 ed il 25 agosto, infine, si svolgeranno le fasi finali della Youth League 2019/20. “Le squadre che devono giocare in casa vorrebbero che si mantenesse l’ordine, ma in questo momento la salute viene al primo posto”, ha dichiarato Ceferin in conferenza stampa.

