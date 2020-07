Ufficiale – France Football ha deciso: niente Pallone d’Oro nel 2020

La stagione 2019/20 non avrà un vincitore del Pallone d’Oro. La decisione è stata ufficializzata pochi minuti fa da France Football, l’importante rivista francese che assegna, ogni anno, il prestigioso premio. Il Covid-19 ha colpito tutto il mondo, e in questo senso la rivista ha spiegato i motivi della propria scelta in merito.

“Crediamo che un anno così particolare non possa essere trattato come uno normale. Da una prospettiva sportiva, i mesi di gennaio e febbraio sugli undici che in genere servono per formare un’opinione e decidere chi solleverà il trofeo, sono pochi. Per cui, l’uguaglianza che prevale per questo titolo non sarebbe stata garantita. Per evitare calcoli e proiezioni, abbiamo deciso per la meno peggio delle alternative”, ha scritto France Football.

