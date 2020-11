Social – Ecco Kondogbia, ufficiale il passaggio all’Altetico Madrid. All’Inter nessun conguaglio

Geoffrey Kondogbia è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid, che ha usufruito della deroga concessa da La Liga per rimpiazzare Thomas Partey, ceduto all’Arsenal dopo il pagamento della clausola nell’ultimo giorno di mercato. Contrariamente a quanto trapelato nelle scorse ore, la società nerazzurra non incasserà nessun conguaglio: la percentuale sulla rivendita pattuita con il Valencia, infatti, riguardava solamente l’eventuale plusvalenza che in questo caso non c’è.

Di seguito il post con l’annuncio del giocatore:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<