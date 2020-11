Dall’Inghilterra – Il Manchester City all’assalto di Messi: pronto un pre-contratto a gennaio

Rischia di riaprirsi a breve la telenovela di mercato relativa al fuoriclasse argentino Lionel Messi, che potrebbe lasciare il Barcellona durante la prossima estate. Il numero dieci aveva già espresso la volontà di partire nella sessione che si è appena conclusa, ma alla fine ha ceduto alle pressioni della società per non arrivare allo scontro aperto: i tifosi dell’Inter hanno però pregustato la possibilità di vedere il più forte calciatore al mondo vestire la maglia nerazzurra, anche se alla fine la trattativa non ha avuto modo di concretizzarsi.

Lionel Messi, Getty Images

Stando a quanto riportato quest’oggi in Inghilterra dal The Telegraph, però, i discorsi sull’addio sono destinati riaprirsi a breve, nonostante le dimissioni del presidente Bartomeu, obiettivo polemico di Messi. Le difficoltà economiche del Barcellona, infatti, potrebbero costringere all’addio per alleggerire il monte ingaggi dell’oneroso contratto dell’argentino. In pole c’è il Manchester City, che a gennaio dovrebbe già offrire un pre-contratto utile a blindare Messi.