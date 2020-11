Witsel promuove Lukaku: “Lui più forte di Haaland, è nel momento migliore della carriera”

Romelu Lukaku è uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione: il centravanti belga, infatti, si è caricato sulle proprie possenti spalle l’Inter, risollevandola nei momenti di difficoltà. Quest’oggi il giocatore sarà costretto a saltare la trasferta di Champions League contro il Real Madrid, per un problema muscolare che con ogni probabilità lo terrà ai box anche contro l’Atalanta.

Di lui ha parlato in un’intervista rilasciata a Het Laatste Nieuws il suo compagno in Nazionale Alex Witsel, attualmente in forza al Borussia Dortmund. Il centravanti è stato paragonato al bomber dei tedeschi, Haaland: “Romelu è più forte, negli ultimi anni ha fatto grandissimi passi avanti: è un calciatore in grado di usare il corpo e che non spreca le occasioni. Le sue qualità erano evidenti anche al Manchester United, ma ora è nel momento migliore della sua carriera: all’Inter sta sbocciando completamente”.