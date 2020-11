Verso Real Madrid-Inter, Vidal suona la carica: “Abbiamo una squadra fortissima”

L’Inter affronterà alle ore 21 il Real Madrid di Zinedine Zidane per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Presente in conferenza stampa al fianco di Antonio Conte, Arturo Vidal ha suonato la carica in vista della sfida ai Blancos: Sport Mediaset ha raccolto delle dichiarazioni inedite da parte del cileno.

Ecco, dunque, le dichiarazioni dell’ex giocatore di Juventus e Barcellona: “Abbiamo una squadra fortissima, con tanti giocatori che hanno fame. Domani (oggi, ndr) inizieremo a fare tutto sul campo per dimostrarlo“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<