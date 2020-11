GdS – Hakimi, è un ritorno a Valdebebas: stimolo in più contro il Real Madrid?

La sfida di stasera tra Inter e Real Madrid sarà particolarmente speciale per Achraf Hakimi, che è entrato a far parte del settore giovanile delle Merengues nel 2006, ad 8 anni. Inoltre, la gara per il marocchino sarà ulteriormente importante poiché si gioca a Valdebebas, quartier generale dello sviluppo per le giovani stelle dei Blancos.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il palcoscenico della sfida potrà spingere l’ex Borussia Dortmund a convincere più del previsto, per mostrare quanto sia cresciuto dopo l’addio alla squadra allenata da Zinedine Zidane.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<