Ufficiale – Serie A, ecco le linee guida per l’organizzazione delle partite: il comunicato

La Serie A è finalmente pronta a ripartire. In virtù di una ripresa che sarà gestita cercando di mantenere una soglia di sicurezza per i lavoratori, la FIGC ha diramato un comunicato di 40 pagine nel quale sono indicate e spiegate le linee guida per l’organizzazione delle gare professionistiche. L’obiettivo del documento, come scritto sul sito Figc.it, è quello di “individuare azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori; indicare le categorie dei soggetti ammessi all’organizzazione di gare in modalità a porte chiuse; strutturare una configurazione omogenea degli Stadi e dei percorsi di accesso alle zone di attività; organizzare ed ottimizzare le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva delle gare; favorire il coordinamento delle attività per le strutture incaricate dell’organizzazione e gestione della sicurezza”.

QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE

