Vidal finito? Macché, le statistiche dicono altro: “il cileno è uno dei quattro centrocampisti…”

L’Inter è da tempo sulle tracce di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona e sogno proibito del tecnico nerazzurro Antonio Conte, che vorrebbe riabbracciarlo dopo averlo già allenato in passato alla Juventus. Tra scettici e catastrofisti, sono tante le malelingue che sono piovute sul centrocampista cileno, etichettato come finito da molti. Le statistiche però parlano chiaro, e dicono tutt’altro: come riporta Optapaolo infatti, “Arturo Vidal è uno dei quattro centrocampisti dei top-5 campionati europei ad aver segnato almeno tre gol in ciascuna delle ultime 10 stagioni, assieme a Marco Reus, Dimitri Payet e Ángel Di Maria. Sicurezza.”

