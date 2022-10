È già nato il coro dei tifosi del Tottenham per Perisic: “His name is Ivan… Ivan Perisic!”

Nemmeno il tempo di abituarsi a vederlo galoppare sulla fascia sinistra che i suoi nuovi tifosi gli hanno già dedicato un coro personalizzato. Non è difficile immaginare che Ivan Perisic, nella sua nuova esperienza al Tottenham, si senta già come se fosse a casa. I supporters degli Spurs gli stanno già intonando un coro dedicato: "He came to Tottenham, to play with Harry Kane; rejected Chelsea, to play at White Hart Lane; he's our Croatian, he's up and down the pitch; his name is Ivan... Ivan Perisic!".