Inter in vantaggio su Mertens: Sarri lo tenta ma la pista Juventus resta complicata

Un nuovo incrocio di mercato tra Inter e Juventus per un altro grande nome, quello di Dries Mertens. I nerazzurri seguono con insistenza la pista che porta al belga del Napoli, ancora alle prese con il rinnovo. Ma secondo quanto riportato da SportMediaset, anche i bianconeri sarebbero pronti ad inserirsi per aggiudicarsi l’attaccante, tentato in particolare da Maurizio Sarri.

L’ex allenatore del Napoli, oggi protagonista alla Juventus, starebbe pensando di ridisegnare la Vecchia Signora puntando sui suoi fedelissimi in azzurro. Sguardo fisso su Jorginho e Allan per il centrocampo e per Milik e, appunto, Mertens per il reparto offensivo. Difficoltà tangibili però per l’operazione soprattutto dal punto di vista ambientale, con il giocatore che non vorrebbe tradire l’affetto del popolo napoletano in caso di addio agli azzurri. Inter in vantaggio anche in quest’ottica, con il giocatore tentato dalla Beneamata in vista di un possibile matrimonio in estate, a parametro zero, e con un ricco ingaggio, decisamente superiore alle cifre proposte da De Laurentiis.

