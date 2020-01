Primavera, Madonna: “Nell’ultimo periodo abbiamo perso fiducia. Dobbiamo ritrovare la sicurezza di inizio stagione”

Armando Madonna, allenatore della Primavera dell’Inter, al termine del pareggio contro il Pescara per 2-2 ha parlato della sfida. Ecco le sue parole riportate da inter.it: “Nell’ultimo periodo abbiamo perso un po’ di fiducia. La rosa molto giovane, e le diverse assenze, con anche i 2003 in campo, spesso si fanno sentire contro squadre più esperte. Questo deve essere motivo per lavorare ancora di più e migliorare“.

“L’episodio negativo ci condiziona troppo in questo momento, bisogna ritrovare le sicurezza che avevamo all’inizio della stagione. Servono pazienza e fiducia nei nostri mezzi, così torneremo a fare bei risultati. Anche a Genova abbiamo concesso troppo agli avversari e non siamo riusciti a sfruttare le diverse palle gol. E’ un periodo così, ma con il lavoro settimanale torneremo a pieno regime“.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!