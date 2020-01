Primavera, Madonna: “Risultato positivo, grande determinazione e voglia di vincere anche da chi gioca meno”

Armando Madonna, allenatore della Primavera dell’Inter, ha parlato a Inter Tv al termine del match contro l’Empoli vinto per 3-1, valido per la 14esima giornata di Serie A Primavera, con le reti di Oristanio, Ntube e Moretti. Ecco le sue parole: “Il risultato è molto positivo, abbiamo avuto risposte importanti da tutto il gruppo nonostante le assenze. Nel secondo tempo potevamo sicuramente fare meglio, abbiamo pensato troppo a gestire il risultato e meno a giocare. Tuttavia, ci siamo difesi con attenzione e abbiamo portato a casa la vittoria. La cosa che più soddisfa è quella di aver capito ancora una volta che questo è un gruppo di cui ci può fidare, anche chi ha giocato meno ha messo in campo grande determinazione e voglia di vincere“.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!