L’Arsenal cerca l’accordo con Aubameyang: rinnovo in arrivo e cessione scongiurata?

Un altro possibile nome per il reparto offensivo dell’Inter rischia di sfumare: si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, con cui l’Arsenal sta cercando di intavolare una trattativa per il prolungamento di contratto. Il centravanti ex Borussia Dortmund, con un passato nelle giovanili del Milan, potrebbe dunque rimanere alla corte di Mikel Arteta.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, i Gunners stanno lavorando per estendere il contratto del nativo del Gabon fino al 2023, alla stessa cifra percepita attualmente, ossia 12 milioni di euro. Prima che il PSG completasse l’acquisto a titolo definitivo di Mauro Icardi, Aubameyang è stato vicino ad un passaggio in Francia, per una cifra vicina ai 40 milioni di euro; ora, invece, un’altra pretendente rischia di essere estromessa dai giochi: il rinnovo di contratto comprometterebbe le ambizioni nerazzurre.

