Aubameyang, il futuro resta un tabù: “Non so cosa accadrà. Rinnovo? Parleremo con il club”

E’ sicuramente uno degli attaccanti più richiesti d’Europa e sul suo futuro circolano voci ormai da mesi. Pierre-Emerick Aubameyang è stato accostato a varie squadre europee, Barcellona ed Inter su tutte e il suo destino resta ancora un tabù. I nerazzurri lo seguono da tempo, in attesa di capire maggiori sviluppi sulla situazione di mercato legata a Lautaro Martinez e il centravanti dell’Arsenal potrebbe essere un potenziale sostituto. Dopo la convincente vittoria contro il Norwich per 4 a 0, in cui il gabonese ha siglato una doppietta, ha parlato così del suo contratto in scadenza nel 2021: “Vedremo, parleremo con il club e vedremo cosa accadrà. Sono concentrato sulle partite. Da quando è arrivato Arteta stiamo andando bene. Lavoriamo bene, siamo migliorati”.

Sul futuro di Aubameyang si è espresso anche il tecnico dei Gunners Mikel Arteta, palesando fiducia circa la permanenza a Londra del suo bomber: “Sono ottimista. Sa cosa stiamo cercando di fare. Speriamo possa restare per molto tempo. Cerca sempre di essere il migliore, di segnare, di aiutare la squadra. Sono contento di lui, non solo per i gol ma per la sua attitudine”.

