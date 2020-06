Il Barcellona cambia idea su Semedo: prima contropartita per Lautaro, ora bottino in uscita verso l’Inghilterra

Nelson Semedo ha vissuto i suoi ultimi mesi in blaugrana in maniera decisamente camaleontica. Il terzino portoghese, infatti, arrivato dal Benfica nel luglio 2017, è stato valutato in maniera differente svariate volte dal Barcellona: prima era una contropartita fondamentale per strappare Lautaro ai nerazzurri, poi è entrato in un triangolo che coinvolgesse l’attaccante argentino ed il connazionale Joao Cancelo ed ora appare sempre più vicino ad un trasferimento milionario al Manchester City.

Il Mundo Deportivo, che dedica la prima pagina proprio al laterale destro lusitano dichiara chiaramente le intenzioni della squadra di Quique Setién: “Il Manchester City vorrebbe includere Cancelo nella trattativa per Semedo, ma il Barcellona esige il versamento di 40 milioni, senza contropartite“. Questa strategia, dunque, sembra essere legata ad un probabile investimento per Lautaro, con l’Inter disposta a lasciar partire il Toro solo attraverso il pagamento della clausola rescissoria.

Sport, inoltre, avvalora le intenzioni dei catalani, dichiarando fuori dalla corsa al laterale portoghese sia l’Inter che la Juventus, che nelle ultime settimane sta intavolando diverse trattative con la Spagna. Il Barcellona si adegua alle condizioni dell’Inter: la cessione di Semedo sbloccherà l’affare Lautaro?

