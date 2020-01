Calciomercato Inter, le ultimissime da Zaza a Rondon

E’ l’ultimo giorno di mercato ed ogni minuto potrebbe essere utile per portare a termine un acquisto o una cessione. L’Inter – come sappiamo – è alla ricerca di un attaccante come alternativa al duo titolare Lukaku-Lautaro e sono tanti i nomi sondati dalla dirigenza.

La trattativa Olivier Giroud è saltata e resterà al Chelsea, mentre per Slimani la faccenda è più complicata in quanto si dovrebbe trovare l’accordo con due società (Monaco e Leicester) ed i tempi per il transfer internazionale sono molto brevi. Ecco che dunque nella mattinata sono spuntati altri tre nomi: Simone Zaza è il primo. L’attaccante del Torino è stato offerto all’Inter ma le sue condizioni fisiche non convincono del tutto. Dalla Cina invece sono due i profili seguiti: Cedric Bakambu del Beijing e Salomon Rondon (era ad un passo dal Barcellona).

La redazione di Passioneinter.com vi terrà aggiornati minuto per minuto in questa lunga giornata all’insegna del mercato.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!