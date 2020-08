CdS – Smalling, la Roma ci crede e torna all’attacco. L’Inter osserva

E’ sempre il mercato a tenere banco in casa Inter e non solo. In particolare, i nerazzurri guardano alla difesa, reparto tanto caro ad Antonio Conte. Per la prossima stagione, infatti, il tecnico avrebbe chiesto dei rinforzi importanti nel reparto arretrato, dove si pensa ci sia una mezza rivoluzione. La notizia delle ultime ore è l’interessamento del club di Suning per Chris Smalling, che può essere una valida alternativa a Milenkovic, per cui la Fiorentina ha alzato un muro.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il difensore inglese resta il primo obiettivo della Roma. L’esperienza nella capitale, infatti, è stata estremamente positiva da ambo i lati ed ora il gigante del Manchester United vuole fare di tutto per prolungarla, anche in ottica Nazionale. Ci sarà da convincere gli inglesi, che chiedono non meno di 20 milioni più bonus e non accettano dilazioni di pagamento. Una cifra importante per il 31enne che spaventa i giallorossi. L’Inter resta vigile e si prospetta un vero duello in vista della prossima finestra di mercato.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<