CM.com – Pellegrini chiude le porte all’Inter: il suo futuro sarà ancora in giallorosso

Nonostante il calciomercato sia ancora chiuso, le voci che girano intorno all’Inter sono sempre più rumorose. Gli uomini di mercato nerazzurri si stanno muovendo da diverso tempo per regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva e guardano su più fronti. Per quanto riguarda il centrocampo, Ausilio e Marotta cercano l’affare giusto che può alzare il livello della rosa, magari un affare targato made in Italy. Ecco perché il nome di Lorenzo Pellegrini piace molto in casa Inter, che già lo ha monitorato in passato.

Tuttavia, come rivela Calciomercato.com, il centrocampista giallorosso avrebbe giurato amore eterno alla Roma. Il calciatore azzurro classe ’96 , infatti, sarebbe disposto a rifiutare le offerte di quei club intenzionati a pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Il giocatore piace molto sia in Italia che all’estero, in particolare all’Inter, Juventus e Paris Saint-Germain. Il suo futuro, però, sembra già scritto, considerata la forte volontà di rimanere nella capitale.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!