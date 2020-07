CorSera – Inter, Tonali lunedì sarà a Milano! Tra Marotta e Cellino l’intesa è ad un passo

Oltre agli impegni di campo, con la delicata sfida contro l’Atalanta di domani sera, l’Inter è sempre attiva sul mercato. Antonio Conte ha fatto delle richieste specifiche alla dirigenze, con l’obiettivo di alzare l’asticella della propria rosa in vista della prossima stagione. In particolare, Marotta è al lavoro da tempo per aggiungere qualità al centrocampo e quello di Sandro Tonali è un nome caldo da diversi mesi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra Cellino e l’ad nerazzurro l’accordo definitivo è ad un passo. Brescia e Inter ragionano su una cifra complessiva di 35 milioni di euro, che comprende un prestito oneroso di 10 milioni ed un riscatto obbligatorio nel 2021. Il calciatore ha già un’intesa con i nerazzurri, per un contratto quadriennale da 2,5 milioni a salire. Il quotidiano, inoltre, si sbilancia e anticipa una data chiave nella trattativa: lunedì Tonali sarà a Milano per definire tutti i dettagli insieme al suo agente Beppe Bozzo. Inutile, quindi, l’inserimento del Milan nell’affare, con Conte che attende la fumata bianca per il suo prossimo centrocampista.

