Dall’Inghilterra – Maxi finestra di mercato fino a gennaio: la FIFA ci pensa

Sono tanti i problemi sul tavolo del calcio internazionale in questo momento di profonda crisi a causa del coronavirus. Oltre alla ripresa dei vari campionati anche la finestra di mercato estiva è un caso molto spinoso che la FIFA sta affrontando.

I club infatti – come quasi tutta l’economia mondiale – sono in caduta libera e questo potrà avere delle forti ripercussioni anche per gli affari tra le varie società. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Telegraph ci potrà essere un’importante novità a riguardo: una maxi finestra da luglio a gennaio interamente dedicata al mercato. La proposta – si legge – è stata presa con favori da molti club e anche la FIFA ci starebbe pensando: presto sarà infatti discussa nel quartier generale.



