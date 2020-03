Dall’Inghilterra – Sanchez, futuro segnato: l’Inter non lo riscatterà e tornerà a Manchester

Non è stata una stagione facile per Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter: prima un lungo periodo per entrare in forma e nei meccanismi di Antonio Conte, poi quando finalmente aveva trovato condizione e gol, l’infortunio in Nazionale che lo ha tenuto fuori per oltre tre mesi.

L’attaccante cileno – con la difficile ripresa del campionato – non lo vedremo più in nerazzurro. Secondo il Telegraph infatti l’Inter non eserciterà l’accordo di riscatto per Sanchez che dunque tornerà al Manchester United. Le sue precarie condizioni fisiche hanno convinto il club di Via della Liberazione a virare su altri profili – Mertens sempre nel mirino – ed il numero 7 sarà di nuovo un giocatore dei Red Devils.



