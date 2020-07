MD – Se salta Emerson Palmieri, l’Inter ha un piano B: occhi puntati su Junior Firpo

Continua la ricerca da parte della dirigenza nerazzurra di un laterale mancino sul mercato, con il profilo più in voga che risponde al nome di Emerson Palmieri. Nel caso in cui la trattativa con l’esterno del Chelsea non dovesse andare a buon fine, però, il Mundo Deportivo riporta di un interesse non indifferente per Junior Firpo.

Nella lista dei desideri per la fascia sinistra sono presenti anche Robin Gosens e Marcos Alonso, ma il candidato principale continua ad essere l’italo-brasiliano dei Blues. Junior Firpo, invece, è il piano B: l’ex Betis potrebbe arrivare a Milano anche senza essere coinvolto nell’affare Lautaro Martinez.

