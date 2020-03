Ex Inter, Palacio verso il rinnovo con il Bologna: in campo ancora per un anno

Un giocatore di assoluta classe in campo e di incredibili doti fuori: Rodrigo Palacio ha lasciato un segno ben deciso nelle cinque stagioni all’Inter pur giocando in un’epoca non proprio felice della storia nerazzurra. El Trenza si è guadagnato stima e affetto dei tifosi lasciando sempre tutto in campo, ogni partita.

Come riportato dal Calciomercato.com ora l’attuale attaccante del Bologna è pronto per il rinnovo di contratto per un’altra stagione. Palacio va in scadenza il 30 giugno ma Sinisa Mihajlovic non vuole rinunciare al suo fuoriclasse. L’argentino è pronto ad indossare scarpette e calzerotti per un’altra stagione a 38 anni: la Serie A non perde un campione.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!