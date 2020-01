FA Cup – Eriksen 90′ in campo: il Tottenham non va oltre l’1-1 con il Middlesbrough

Le voci di mercato non influenza le scelte di José Mourinho: lo Special One manda in campo da titolare Christian Eriksen per la gara di FA Cup sul campo del Middlesbrough. Il Tottenham non va oltre l’1-1 ed il centrocampista danese resta in campo per 90′.

Un bel segnale da parte del tecnico portoghese per Eriksen: l’Inter è avvisata, il Tottenham nonostante la volontà abbastanza chiara del calciatore non ha alcuna intenzione di mollare un centimetro.

