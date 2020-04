Flick resta al Bayern Monaco e può festeggiare l’Inter: riscatto di Perisic più vicino

Il mercato estivo dell’Inter sarà quasi completamente legato alle uscite, ed in particolare a quelle dei giocatori al momento in prestito che garantirebbero un bel tesoretto per le casse nerazzurre. Tra questi c’è sicuramente Ivan Perisic, in prestito al Bayern Monaco con riscatto fissato a 25 milioni di euro. La stagione del croato è stata tutto sommato positiva prima dell’infortunio, e l’Inter conta molto nell’acquisto da parte dei tedeschi.

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport infatti, il Bayern ha ufficializzato la conferma del tecnico Hans-Dieter Flick fino al 2023 dopo l’ottimo scorcio di stagione prima dello stop per il Covid-19. I rapporti tra i due sono ottimi e la duttilità di Perisic è un punto a favore della sua permanenza. L’Inter aspetta positiva.



