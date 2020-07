Fonseca ed il caso Zaniolo: “E’ infortunato, non c’è nessun tipo di problema. Ingiuste le cose scritte”

In conferenza stampa, alla viglia del match che vedrà impegnata la Roma sula campo della Spal, ha parlato il tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Tra i vari temi toccati, anche quello che riguarda Nicolò Zaniolo, finito al centro di varie critiche nell’ambiente romanista e negli ultimi giorni accostato sempre di più all’Inter, in quello che potrebbe essere un clamoroso affare di mercato.

Queste le parole del portoghese su Zaniolo: “Nicolò non sarà convocato per la partita di domani. Voglio però chiarire una cosa, con lui non c’è nessun tipo di problema. E’ infortunato e non sarà della partita per questo motivo. Trovo ingiuste le cose che si sono scritte negli ultimi giorni su di lui. Io sono una persona sincera, se ci fossero altri problemi ve lo direi senza problemi. Al momento non gioca perché è infortunato.”

