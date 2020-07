Il fratello di Osimhen rivela: “Nel 2015, Victor era seguito dall’Inter”

Victor Osimhen è ormai promesso sposo del Napoli; per il passaggio ai partenopei dell’attaccante nigeriano classe ’98 del Lille, infatti, mancano solamente le ultime formalità. E pensare, però, che Osimhen poteva essere un giocatore nerazzurro. A dichiararlo è Andrew Osimhen, il fratello, in un’intervista rilasciata a Europa Calcio.

Ecco, dunque, il retroscena raccontato dal fratello di Osimehn: “Dopo il grande mondiale in Cile del 2015 (dove la Nigeria ha conquistato il titolo battendo in finale il Mali per 2-0, ndr) tanti club europei iniziarono a seguire Victor. Tra questi c’era anche l’Inter“.

Poi, ha parlato anche del Napoli: “Sono certo che sarà un nuovo giocatore del Napoli. Quando è stato in città ne è rimasto impressionato. L’importante è che giochi, ma lui è un combattente nato. Sono stati decisivi gli incontri con Gattuso prima e De Laurentiis poi. Gattuso è un allenatore che tiene ai suoi giocatori e Victor mi ha descritto il presidente come una persona buona e familiare“.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<