Futuro Nainggolan, parla Giulini: “Tutto dipenderà da quanto in alto arriveremo in classifica”

Il futuro di Radja Nainggolan è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista belga è attualmente in prestito al Cagliari e a fine stagione tornerà in nerazzurro. Sarà da capire se il suo ritorno sarà provvisorio o a lungo termine, perché l’Inter a centrocampo farà movimenti importanti. Oltre all’affare Tonali che tiene sempre banco, ci sono da considerare le uscite e sarà decisiva la volontà di Antonio Conte di puntare o meno sul Ninja. Del futuro del centrocampista ex Roma ha parlato il presidente Tommaso Giulini. Raggiunto dai microfoni di Sky, nel post gara tra Cagliari e Fiorentina, ha lasciato aperte le porte per una permanenza del classe ’88 in Sardegna.

Ecco le sue parole: “Il nostro mercato passa da quello che saremo capaci di fare nelle prossime sette partite. Più in alto arriveremo in classica e più saremo in grado di fare operazioni importanti. Ad oggi, ancora, la questione legata al futuro di Nainggolan è imprevedibile. Non so come finirà”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!