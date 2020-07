Futuro Tonali, Cellino svela: “Verrà sicuramente ceduto. E’ una promessa che ho fatto e voglio mantenerla”

Oltre alle vicende di campo, con l’imminente sfida contro il Genoa, l’Inter è sempre impegnata sul fronte mercato. Dopo l’ufficialità del colpo Hakimi, Marotta sta lavorando per regalare ad Antonio Conte giocatori di livello per lottare per lo Scudetto nella prossima stagione. Uno di questi è Sandro Tonali, che ai nerazzurri piace tanto e lo seguono da tempo. Su di lui è forte anche la concorrenza del Milan, e si prevede un’estate molto movimentata. Del suo futuro ha parlato Massimo Cellino, presidente del Brescia. Ai microfoni del Corriere della Sera di Brescia, ha svelato un patto fatto con il proprio centrocampista.

Ecco le sue parole: “A Tonali ho fatto una promessa e intendo mantenerla. E’ un impegno preso con il ragazzo, non posso penalizzarlo. Ha tirato la carretta per due anni, aveva dei problemi muscolari prima del lockdown. Quando abbiamo ripreso a giocare c’era troppa pressione sulle sue spalle. Lui verrà ceduto, mentre gli altri resteranno”.

