Gabigol-Flamengo: è la settimana decisiva. Nei prossimi giorni l’incontro con l’Inter

La volontà del Flamengo è chiara: tenere Gabigol. L’attaccante brasiliano di proprietà dell’Inter è stato il grande protagonista della stagione ed ha vinto anche il Pallonde D’Oro Sudamericano oltre al campionato e la Copa Libertadores.

Secondo Uol.com questa sarà a settimana decisiva per il futuro del brasiliano: il Flamengo vuole incontrare la dirigenza dell’Inter. Offerte da club europei – nonostante le voci sul Chelsea – non sono arrivate e dunque c’è ottimismo per trattenere Gabigol.

