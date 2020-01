GdS – E’ Vidal il prescelto da Conte, ma c’è distanza tra le parti. L’offerta…

E’ il nome prescelto, il primo della lista: Antonio Conte è stato chiarissimo con la società, vuole Arturo Vidal. Il cileno può fare ancora la differenza alla soglia dei 33 anni ed il tecnico dell’Inter lo sa, perciò ha chiesto uno sforzo al club. Il Barcellona – dall’altro lato – non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il prezzo è di 20 milioni e per meno i blaugrana non faranno partire Vidal. L’Inter ne ha offerti 12 e la distanza dunque è ancora tanta. In Italia c’è l’agente Felicevich, pronto a fare da intermediario tra le parti. Nerazzurri pronti ad arrivare ad un massimo di 15 milioni dopo la Supercoppa, nei prossimi giorni sono attesi sviluppi.

