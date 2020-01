GdS – Eriksen, in arrivo il rilancio dell’Inter: domani o venerdì il vertice decisivo

Non si è ancora sbloccata del tutto la trattativa che potrebbe portare Christian Eriksen a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. I tempi non sono brevi quando si tratta di un campione di questo livello, e soprattutto quando dall’altra parte ti trovi di fronte una società che non ha bisogno di incassare. Il Tottenham sa che perderà il centrocampista danese, ora o a giugno poco importa ed i nerazzurri sono nel pieno della trattativa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, l’offerta ufficiale dell’Inter non è bastata per liberare il giocatore che ha però già fatto i bagagli ed è pronto a sposare ufficialmente il progetto interista con a capo Antonio Conte. Secondo il quotidiano nel vertice di domani o di venerdì l’Inter rilancerà ancora fino ad arrivare a 18 milioni di euro, sempre più vicini alla richiesta di 20 del Tottenham.



