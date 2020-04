GdS – Inter, un top class a centrocampo: via Vecino o Gagliardini, in pole Tolisso e Vidal

Non una rifondazione, bensì una ristrutturazione per dare nuova luce e quel tocco in più alla mediana interista. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter lavora sul mercato per ridisegnare soltanto parte del suo centrocampo. L’obiettivo di Marotta e Conte è quello di avere a disposizione sei titolarissimi al centro del campo, in modo da poter avviare rotazioni o turnover in caso di impegni multipli e ravvicinati.

Tirando le somme della mediana interista, oltre ai confermati Sensi, Barella, Eriksen e Brozovic, dovrebbe confermarsi tra le fila dell’Inter soltanto uno tra Gagliardini e Vecino. L’uruguaiano può rientrare nell’affare Kean e Conte sarebbe alla ricerca di una pedina di fisico e gamba con, soprattutto, esperienza internazionale. Dalle cessioni di Joao Mario e Nainggolan arriverà la liquidità necessaria per elaborare l’assalto ad uno dei tre nomi in lista. Partendo dal più esperto, Arturo Vidal rappresenta il profilo ideale per la mediana del suo ex tecnico. Piace molto però anche Tolisso, più caro del cileno ma anche più giovane: sette anni in meno rispetto al centrocampista blaugrana ed un’affidabilità garantita nel tempo. Più staccato invece Castrovilli, con Commisso già pronto a fare muro per blindare il suo gioiello.

Questi i nomi in cima alla lista dei desideri dell’Inter per la ristrutturazione del centrocampo. Un solo profilo da blindare per Conte, alla ricerca dei suoi sei titolarissimi in mediana.