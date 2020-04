TS – Inter, la carta Vecino per arrivare a Kean: Marotta lavora allo scambio

Rispunta il nome di Matias Vecino tra i piani di mercato dell’Everton. Come raccontato infatti nell’edizione odierna di Tuttosport, il club di Liverpool sarebbe pronto ad insistere nuovamente sul centrocampista nerazzurro, ad un passo dall’addio all’Inter a gennaio ed ora di nuovo al centro dei rumors di mercato estivi. In caso di via libera alla cessione, il cartellino dell’ex Fiorentina potrebbe tornare utile per un’altra operazione con l’Inghilterra, quella che porta il nome di Moise Kean.

L’attaccante ex Juventus non è riuscito a lasciare il segno con il club di Ancelotti e sogna un ritorno in Italia, magari all’Inter, tifata anche da bambino. Il cartellino di Vecino dai nerazzurri viene valutato 25 milioni di euro, esattamente il valore dell’attaccante azzurro. Via allo scambio alla pari dunque tra le due pedine protagoniste del prossimo mercato, in linea con quella che sarà la politica di scambi che adotteranno i maggiori club europei. C’è Vecino dunque nell’affare Kean, in una trattativa che può accontentare tutte le parti in causa.



