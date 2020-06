GdS – Lautaro-Barcellona al momento impossibile: servirebbero cessioni eccellenti, tra cui Coutinho e Griezmann

In casa Inter il mercato è un tema molto caldo che scalda le pagine dei giornali ormai da mesi. A tenere banco, ormai da diverso tempo, c’è la questione legata a Lautaro Martinez, corteggiatissimo dal Barcellona. Il suo futuro a Milano è stato messo in discussione spesso in questo periodo, e la Spagna sembrava essere la sua destinazione in vista della prossima stagione. Tuttavia, in virtù anche delle ultime novità emerse dal regolamento della Liga, il suo futuro potrebbe essere legato ancora all’Inter, che sarebbe pronta a rinnovare il suo contratto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i blaugrana dovrebbero far fronte a delle cessioni eccellenti per potersi permettere il cartellino di Lautaro. Dai soldi ricavati dalle cessioni, infatti, solo una parte può essere reinvestita nel mercato per i club spagnoli e questo mette un freno decisamente importante alle aspettative del club di Setien. Ad oggi, infatti, per trovare i fondi necessari il Barcellona dovrebbe mettere a bilancio le vendite di Coutinho, Semedo e magari anche Griezmann. Un’ipotesi decisamente improbabile, seppure non impossibile, considerato che quello che si andrà ad affrontare sarà un mercato molto particolare, segnato dalla crisi economica portata dal Covid-19.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!