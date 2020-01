Dall’Inghilterra – Manchester City, Guardiola medita l’all-in per Skriniar! Il club stanzia un extra-budget, Pep ci pensa

Diciotto punti di distacco valgono bene un extra-budget: devono pensarla così, all’Etihad Stadium, dal momento che la dirigenza del Manchester City avrebbe deciso di stanziare un’importante somma di denaro a vantaggio di Pep Guardiola da spendere direttamente sul mercato di gennaio. Sì, perché il tecnico spagnolo dei Citizens vuole rinforzare da subito la sua squadra, per cercare di perdere meno punti nel girone di ritorno e provare una disperata rincorsa a quella macchina iper-collaudata che – oggi – pare essere il Liverpool di Klopp.

E a sganciare la bomba, quindi, è l’Express. La notizia: Guardiola è alla ricerca di un difensore centrale, e la scelta – che inizialmente sembrava dovesse ricadere su Caglar Soyuncu del Leicester City e Nathan Ake del Bournemouth, due vecchi pallini del tecnico ex Barcellona – si è infine destinata sul nome di Milan Skriniar, difensore centrale titolarissimo dell’Inter di Antonio Conte. Che Guardiola vorrebbe avere immediatamente con sé, già da gennaio. Una notizia che – se confermata – farebbe saltare sulla sedia Marotta e Ausilio, pronti a respingere eventuali assalti almeno tanto quanto i Citizens appaiano pronti a battere il record di spesa per un solo giocatore nella storia del club (76 milioni per De Bruyne, nel 2015) per convincere i nerazzurri a mollare lo slovacco.

