Marca – Per Hakimi non è ancora fatta? Il Real Madrid smentisce l’offerta dell’Inter

Dalla Spagna non ci stanno: secondo quanto riportato da Marca, Achraf Hakimi non sarebbe in dirittura d’arrivo all’Inter di Antonio Conte. L’offerta da 40 milioni più 5 di bonus, che verranno discussi in una conference call proprio con il club della capitale nella giornata odierna, apparentemente non sarebbe mai esistita.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, i dirigenti del Real Madrid sarebbero assolutamente tranquilli in merito alla posizione su Hakimi. Certo, la fascia destra continua ad essere il regno di Dani Carvajal, ma se Zidane volesse riportare il marocchino al Santiago Bernabeu, una sua cessione sarebbe esclusa.

L’unica certezza, secondo il quotidiano iberico, è che Hakimi preferisca l’Inter alle altre squadre interessate a lui, come Bayern Monaco e Manchester City. Di un’offerta nerazzurra, però, nessuna traccia.

