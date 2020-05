GdS – Novità sul fronte Icardi: spunta Julian Draxler come possibile contropartita. Il tedesco è funzionale al sistema di Conte?

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è arrivata la tanto attesa notizia: il Paris Saint-Germain riscatterà Mauro Icardi, ma bisogna limare i dettagli del conguaglio economico. La Rosea riporta anche di una possibile novità sull’asse Parigi-Milano: nella trattativa per il riscatto del bomber argentino, potrebbe essere inserito come contropartita il tedesco Julian Draxler. L’enigma, però, rimane: l’ex Schalke 04 sarebbe funzionale al sistema di Antonio Conte?

Il nativo di Gladbeck, classe 1993, nasce calcisticamente come ala sinistra nelle giovanili dei biancoblù di Gelsenkirchen: si dimostra decisamente valido nell’accentrarsi per lasciar partire il destro, con ottimi risultati dalla distanza. Velocità e dribbling sono le sue armi migliori, ma è dotato anche di una notevole visione di gioco: per questo motivo, spesso è stato schierato nella trequarti offensiva, anche nel PSG. I punti deboli, però, non mancano.

Nel 3-5-2 contiano, che ruolo potrebbe ricoprire Julian Draxler? Conte predilige esterni a tutta fascia, dunque il suo impiego nell’ultimo slot di centrocampo appare francamente irrealizzabile; allo stesso modo, difficile che possa essere eventualmente impiegato come seconda punta, ruolo ricoperto, secondo Transfermarkt, solamente in 3 occasioni in carriera. Il nome di Draxler, dunque, sembra destinato a non avere eco nella trattativa tra nerazzurri e parigini: Conte rischia di ritrovarsi una figura simile a quella di Ivan Perisic.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!