Mercato – Icardi-PSG, ci siamo! Trovato l’accordo economico tra Inter e parigini

Erano 70, ne rimarranno 58. Ma, almeno, a fine maggio l’Inter può già dire di aver trovato un compromesso per cedere Mauro Icardi a titolo definitivo al Paris Saint-Germain: una cessione, la sua, che non avverrà alle iniziali condizioni pattuite tra le parti (i 70 milioni che, in teoria, sino a domenica, sarebbero ancora validi), ma che consentirà al club nerazzurro di piazzare ugualmente un giocatore che non sarebbe mai potuto essere reintegrato in rosa. E secondo gazzetta.it, proprio in queste ore i due club avrebbero trovato la quadra ideale per il trasferimento.

L’accordo per la cessione del centravanti è stato trovato a 50 milioni cash più 8 di bonus. Un accordo piuttosto al ribasso rispetto alle condizioni stabilite un anno fa – ma è l’effetto del contraccolpo economico del lockdown – e che risulta ribassato anche al cospetto alle cifre che giravano nei giorni scorsi, pari a 60-65 milioni di euro. Cinquanta più otto, questa la giusta quadra: con Icardi che andrà a sottoscrivere un contratto sino al 2024, mettendo la parola fine – stavolta definitivamente – alla sua storia contrattuale con l’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!