Il Mattino – Inter su Meret: De Laurentiis non apre alla cessione

Si aggiunge anche Alex Meret alla lista dei possibili sostituti di Samir Handanovic: il portiere del Napoli classe 1997 è autore di una grande stagione ed il club nerazzurro lo ha messo nel mirino insieme alla Juventus ed altri club di Premier League.

Nessuna trattiva però è iniziata e – a quanto riportato da Il Mattino – difficilmente partirà: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non vuole privarsi del suo gioiello, sapendo che in porta può contare su uno dei profili più giovani e forti dell’intero panorama europeo. L’Inter cerca il dopo Handanovic e Meret sarebbe un grande sostituto per il futuro.

