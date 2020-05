TS – Indizi social sul Ninja: prove di pace con Radja Nainggolan?

Radja Nainggolan e l’Inter: una ferita aperta destinata a ricucirsi? La sensazione è che il belga tornerà dal prestito al Cagliari, con la possibilità di fermarsi in pianta stabile ad Appiano Gentile, sotto gli ordini di mister Conte. A tal proposito, Tuttosport riporta degli indizi social su delle prove di pace tra l’ambiente nerazzurro e l’ex Roma: ecco quali sono.

In primis, Radja ha scherzato con il connazionale Romelu Lukaku, sbeffeggiandolo ironicamente con un epiteto in fiammingo; subito dopo, è toccato a Marcelo Brozovic, pizzicato per uno scatto dove controllava il pallone senza guardare. Infine, frecciatina amichevole a Sebastiano Esposito, immortalato in allenamento con Milan Skriniar: “Scommetto che non l’hai passato“, commenta il Ninja.

Nainggolan e la Beneamata si scambieranno nuove promesse d’amore?

