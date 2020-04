Inter, allarme dall’Inghilterra: il Manchester City è pronto a pagare la clausola di Lautaro

È un vero e proprio allarme quello che arriva l’Inghilterra e che tocca con mano l’Inter. Secondo quanto riportato infatti da The Sun, il Manchester City sarebbe già pronto a versare i 111 milioni di euro di clausola rescissoria per assicurarsi la firma di Lautaro Martinez. Il centravanti interista, corteggiato soprattutto dal Barcellona, vanta estimatori anche in Premier League. Tra questi, il club di Guardiola sembrerebbe pronto a bruciare la concorrenza delle altre big per mettere le mani sul Toro.

L’ex Racing, esploso con la squadra di Antonio Conte in coppia con Romelu Lukaku, è considerato dai Citizens come l’erede ideale di Sergio Aguero, centravanti vicino all’addio al Manchester di Guardiola. Real Madrid e Chelsea, oltre al Barcellona, seguono attivamente le sorti del Toro, ma il City secondo i tabloid inglesi sarebbe pronto a bruciare la concorrenza per l’attaccante, ritenuto come uno dei migliori talenti emergenti del calcio mondiale. Guardiola insidia l’Inter per Lautaro Martinez, sempre più chiacchierato in vista del prossimo mercato.

