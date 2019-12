Dall’Inghilterra – Inter, pronta l’offerta per Emerson Palmieri. Ecco a quale condizione il Chelsea lo libera

E’ l’altro nome del Chelsea che l’Inter ha inserito tra le proprie grazie: oltre a Marcos Alonso, c’è Emerson Palmieri, e i segni particolari sono sempre quelli. Entrambi giocano al Chelsea, entrambi sono stati allenati da Antonio Conte, entrambi non sono certi di rimanere ancora a lungo a vestire la casacca dei Blues. Il parallelismo esiste, non si può nascondere: dopodiché, ora, ci sono anche i 25 milioni che – come rivelato oggi da The Independent – l’Inter è disposta a mettere sul piatto per l’esterno ex Roma. E il quotidiano online inglese non concede spazio alle interpretazioni, nel dare la notizia: l’Inter c’è, pressa, fa sul serio. Il tesoretto da 25 milioni è un gruzzolo che Antonio Conte – al di là della concorrenza della Juventus – spenderebbe ben volentieri per Palmieri.

Poi, ecco le variabili in gioco: gran parte dei discorsi verteranno sulla possibilità o meno – da parte del Chelsea – di individuare e acquistare un sostituto dell’italo-brasiliano: missione, questa, non esattamente delle più semplici. I Blues, a tal proposito, avrebbero fatto un pensierino a Ben Chilwell (Leicester City), di fronte alla cui possibilità di cessione è arrivata una risposta definitiva da parte del tecnico delle Foxes, Brendan Rodgers (“Non ci sarà nessuno in partenza a gennaio”, ha tuonato, categorico), e perciò si cercano soluzioni alternative: esiste l’idea Youcef Atal, probabilmente ne spunteranno altre. Questo senza considerare, infine, l’ultima parola del giocatore, spesso decisiva per indirizzare in un senso o nell’altro un affare: e Passioneinter.com lo aveva già rivelato in esclusiva: il giocatore, per ora, non si vede lontano da Londra. Starà ai nerazzurri lavorare per far cambiare idea a un profilo che piace. Eccome se piace.

