Mercato – Eriksen è l’idea dell’Inter per giugno: ma può liberarsi anche prima. La situazione e gli scenari

Il mercato regala le bombe, ma oggi – ancora per qualche minuto – si può parlare di botti di Capodanno, perché la notizia che ha dato in serata Sky Sport si appresta a fare rumore e a riempire le cronache nerazzurre verosimilmente per qualche tempo. Il lancio, intanto: l’Inter, per la prossima sessione estiva di mercato, starebbe facendo un pensierino per Christian Eriksen, giocatore del Tottenham che agli occhi del club nerazzurro si presenta – non occorre dirlo – come l’archetipo del colpo perfetto: calciatore in scadenza di contratto a fine stagione, tendenzialmente non orientato a rinnovare l’accordo con gli Spurs, e – non da ultimo – dotato di caratteristiche tecniche interessanti che, lì in mezzo, potrebbero fare al caso di Conte.

La notizia è questa. Punto e a capo. Sì, perché, in ogni caso, non si parla di qualcosa di immediato, anzi: l’Inter – è questo il diktat di Marotta e della dirigenza – segue sul mercato la linea della stretta necessità, che conduce, in questo caso, ad altro profilo: ossia Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona inseguito dai nerazzurri da ben più tempo, e ritenuto in linea di massima il profilo perfetto. Chiaro è che, comunque, l’alternativa rimane, ed è appunto Eriksen: il quale, certo, è più facile muovere in vista di giugno (quando si libererebbe a zero), ma può anche trasferirsi direttamente a gennaio, a patto che l’Inter voglia sobbarcarsi un esborso evitabile: 20 milioni di euro per averlo subito. Le alternative al cileno, tra l’altro, ad oggi, latitano: c’era Julian Weigl del Borussia Dortmund, ma è di ieri l’ufficialità del suo passaggio al Benfica.

E insomma: giù l’acceleratore per Vidal (che nel frattempo manda avanti la faida col Barcellona a suon di cause legali per i premi che, secondo lui, il club blaugrana non gli avrebbe pagato, e intanto il calciatore è atteso domani alla ripresa degli allenamenti), ma vietato perdere d’occhio il satellite Eriksen, che potrebbe tornare un nome di stretta attualità, nonché uno per cui la concorrenza non manca. Sempre Sky fa sapere che sul giocatore del Tottenham c’è anche la Juventus, e i bianconeri non paiono essere gli unici. Lo rivela, su Twitter, Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport: il quale afferma che la pole position assoluta per il giocatore spetta al Paris Saint-Germain, lesto ad aver già messo sul piatto una proposta da 12 milioni l’anno sino al 2025. Se non dovesse trasferirsi subito, quello di Eriksen si candida, da oggi, ad essere il nome del nuovo tormentone. Una telenovela dove vincerà chi ne avrà di più (di soldi).

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!