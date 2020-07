Mercato – L’Inter ci prova, ma il Tottenham non vende Ndombele: il piano di Mourinho per il francese

Due partite giocate (mai da titolare) nello stillicidio di partite della ripresa post-lockdown – che si parli di Premier League o Serie A – equivale a una miseria, significa essere messi ai margini delle scelte ed essere quindi potenzialmente vendibili, soprattutto se acquistati da poco per una cifra pari a 60 milioni di euro. E’ questa la situazione in cui si trova Tanguy Ndombele, calciatore del Tottenham che, dopo la sosta forzata per la pandemia di coronavirus, con Mourinho ha visto pochissimo il campo: un fatto che aveva spinto l’Inter, nei giorni scorsi, a provare a portarlo a Milano, sperando nel fatto che il calciatore potesse essere facilmente messo sul mercato.

Tuttavia, Sky Sport UK, nella giornata di oggi, chiarisce alcuni dettagli in merito al futuro del calciatore francese. Secondo la redazione sportiva inglese dell’emittente, infatti, José Mourinho, data la particolarità di questi ultimi mesi, avrebbe deciso di dare comunque un’altra possibilità al proprio giocatore, manifestando la volontà di tenerlo anche per il prossimo campionato. Una scelta, quella dello Special One, che pare chiudere le porte all’Inter, col club nerazzurro che dovrà quindi molto probabilmente volgere lo sguardo altrove.

