Inter, retroscena su Pirola: la Juventus puntava a prenderlo a costo zero

L’Inter blinda Lorenzo Pirola ed anticipa anche le mosse della Juventus. Il gioiello dei nerazzurri è infatti pronto a firmare il suo primo contratto vero con la Beneamata fino al 2025. La dirigenza di Via della Liberazione ha scelto di riporre tanta fiducia nei confronti del giovane difensore, già al lavoro con la prima squadra di Conte sia nel ritiro estivo sia in diverse occasioni durante la stagione. Un attestato di stima per il classe 2002, coetaneo di Sebastiano Esposito già protagonista in prima squadra insieme a Lukaku e Lautaro Martinez.

Pirola rappresenta uno dei prospetti più interessanti in vista del futuro del calcio italiano e, non a caso, recentemente era finito nel mirino anche della Juventus. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it infatti, i bianconeri puntavano ad aggiudicarsi il giocatore a costo zero il prossimo anno, spingendo sulla fine del precedente contratto del calciatore. Con il nuovo accordo in arrivo, l’Inter bloccherà definitivamente Pirola e potrà decidere se aggregarlo alla prima squadra o affidarlo in prestito altrove per permettergli di maturare la giusta esperienza in Serie A ed in campo perché no internazionale.

