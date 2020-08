Inter-ter Stegen, Schira smentisce: “Nessun contatto, il preferito resta un altro”

Il mercato dell’Inter è in continua evoluzione, sia in entrata che in uscita. Dopo l’ufficialità del colpo Sanchez, che regala ad Antonio Conte un’alternativa di primo livello per l’attacco, i nerazzurri sono al lavoro per progettare la squadra del futuro. L’intenzione è quella di alzare l’asticella della propria rosa, pensando anche ad un ricambio generazionale. Nelle ultime ore era saltata fuori la notizia di una trattativa del club di Suning per ter Stegen ,individuato come post Handanovic.

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, però, l’Inter non avrebbe avviato nessun contatto con il Barcellona, smentendo così la presunta indiscrezione di mercato. Al contrario, il tedesco è vicino al rinnovo di contratto che lo legherebbe in blaugrana fino al 2025. Per la porta di Conte, invece, il primo nome sulla lista resta quello di Juan Musso dell’Udinese, su cui Marotta resta sempre vigile.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<