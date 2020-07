Dalla Spagna – Cinque grandi club su James Rodriguez: c’è anche l’Inter

James Rodriguez è indubbiamente uno degli esuberi con più classe in casa Real Madrid, Gareth Bale permettendo. Il fantasista colombiano, che vanta anche un’esperienza al Bayern Monaco, sarebbe nella lista dei partenti per la formazione allenata da Zinedine Zidane, che non ha mai puntato a sufficienza su di lui.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, l’ex Monaco sarebbe uno degli obiettivi di mercato per cinque compagini europee: Atletico Madrid, Benfica (rivale di una sua ex, il Porto), Milan, Manchester United ed Inter. Per ora si tratta solamente di voci, ma non è da escludere un sondaggio più approfondito da parte dei nerazzurri, con l’affare che potrebbe chiudersi a 32 milioni di euro; a maggio, il suo connazionale Ivan Ramiro Cordoba l’aveva consigliato alla Beneamata…

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<